В Басманном районе выбрали площадку для программы реновации

5 марта. Mossovetinfo.ru - В Басманном районе Москвы выбрана площадка для строительства жилого дома по программе реновации. Об этом сообщает Москомстройинвест.



Площадка расположена по адресу: Токмаков пер., вл. 25 (ЦАО). Площадь земельного участка составляет 0,24 га, в настоящее время он свободен от застройки.



Проектом предлагается среднеэтажная жилая застройка суммарной поэтажной площадью 4 800 кв. метров и высотой не более 20 метров.