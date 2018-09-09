9 сентября. Mossovetinfo.ru – В первый день празднования Дня города в субботу, 8 сентября, московский метрополитен и МЦК перевезли за 24 часа 5,7 миллиона пассажиров, что на треть больше, чем в обычные выходные, сообщает Единый транспортный портал Москвы.



Наибольший пассажиропоток наблюдался на станциях в центре города, самыми востребованными станциями стали «Охотный ряд» (93,8 тысячи пассажиров), «Китай-город» (86,7 тысячи пассажиров) и «Площадь революции» (83,9 тысячи пассажиров).



Второй год подряд московский транспорт во время празднования Дня города работает без ночного перерыва. В ночное время услугами общественного транспорта воспользовались 135 тысяч пассажиров.