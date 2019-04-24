24 апреля. Mossovetinfo.ru – Похолодание придет в Москву в день Пасхи, 28 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.



По словам Вильфанда, в субботу, 27 апреля в Москве еще сохранится по-летнему теплая погода, температура воздуха будет составлять 20-22 градуса тепла. Однако уже в воскресенье 28 апреля температура воздуха в Москве упадет до +12… +17 градусов.



Одновременно с похолоданием в Москву придут дожди, однако серьезных осадков не ожидается.