24 апреля. Mossovetinfo.ru – Похолодание придет в Москву в день Пасхи, 28 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
По словам Вильфанда, в субботу, 27 апреля в Москве еще сохранится по-летнему теплая погода, температура воздуха будет составлять 20-22 градуса тепла. Однако уже в воскресенье 28 апреля температура воздуха в Москве упадет до +12… +17 градусов.
Одновременно с похолоданием в Москву придут дожди, однако серьезных осадков не ожидается.
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