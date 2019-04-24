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Город (Москва и область)     24.04.2019 19:34

В день Пасхи в Москву придет похолодание

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Теги:  Пасха  погода  похолодание 

24 апреля. Mossovetinfo.ru – Похолодание придет в Москву в день Пасхи, 28 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По словам Вильфанда, в субботу, 27 апреля в Москве еще сохранится по-летнему теплая погода, температура воздуха будет составлять 20-22 градуса тепла. Однако уже в воскресенье 28 апреля температура воздуха в Москве упадет до +12… +17 градусов.

Одновременно с похолоданием в Москву придут дожди, однако серьезных осадков не ожидается.


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Теги: 
Пасха  погода  похолодание 

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