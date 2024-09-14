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Город (Москва и область)     28.09.2024 10:07

В День всеобщего доступа к информации Главархив рассказал о своих онлайн-проектах

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Теги:  Главархив  Москва  проекты 

28 сентября — Mossovetinfo.ru — Главархив в День всеобщего доступа к информации рассказал о своих онлайн-проектах, сообщается на официальном сайте горадминистрации.

«28 сентября отмечается Международный день всеобщего доступа к информации. К этому событию Главархив Москвы рассказал о цифровизации своих фондов, а также об онлайн-проектах, благодаря которым жители всей страны могут получить нужную информацию. Среди таких проектов – онлайн-сервис «Моя семья» и виртуальный музей «Москва – с заботой об истории» и другие», – говорится в сообщении.

Главархив Москвы активно цифровизирует свои фонды, чтобы горожане могли легко и быстро получать нужные сведения. В настоящее время оцифровано почти 12 млн страниц метрических книг и других документов. Все материалы можно найти в онлайн-сервисе «Моя семья», который начал работать в декабре 2020 года и получил большое признание горожан.

Количество его постоянных пользователей уже превысило 12 млн человек. Благодаря сервису все желающие не выходя из дома могут узнать о рождении, браке и смерти своих предков.

В День архивов, который отмечается 10 марта, Главархив Москвы рассказал о своих проектах.

В октябре 2023 года в ТиНАО открылся роботизированный комплекс Главархива Москвы, вмещающий более 100 миллионов архивных дел. Система управления архивом основана на современных технологиях, включая роботизированную линию поиска, загрузки и выгрузки документов, конвейеры, роботов-манипуляторов и краны с телескопическими вилами. Для сохранности документов создан искусственный микроклимат с пониженным содержанием кислорода. Благодаря новому комплексу значительно сократились сроки поиска и выдачи документов из Главархива Москвы.

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Теги: 
Главархив  Москва  проекты 

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