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Новый автомобильный тоннель под путями МЦД-4 в среду открыл Сергей Собянин
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Владимир Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира
11 декабря — Mossovetinfo.ru — Президент РФ Владимир Путин на международной конференции AI Journey назвал российскую сто...