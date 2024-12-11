В экономике Москвы серьезно вырастет доля технологического сектора – Собянин

12 декабря — Mossovetinfo.ru — В экономике Москвы до 2030 года серьезно вырастет доля технологического сектора. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.



«До 2030 года планируем серьезно увеличить долю технологического сектора в экономике города. Для этого предполагается стимулирование частных инвестиций в научные исследования и разработки, содействие внедрению инновационных продуктов у коммерческих и госзаказчиков, наращивание патентной активности и коммерциализации интеллектуальной собственности», – сообщил Собянин.



К настоящему времени в Москве удалось сформировать экосистему, которая поддерживает инновационные проекты на всех этапах жизненного цикла. Ключевым звеном этой экосистемы является фонд «Московский инновационный кластер» (МИК), созданный в 2018 году по указу Президента России Владимира Путина, сообщил Собянин.