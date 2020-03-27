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Город (Москва и область)     27.03.2020 10:06

В Филатовской больнице открыли отделение для пациентов с коронавирусом

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Теги:  коронавирус  больницы  Филатовская больница 

27 марта. Mossovetinfo.ru – В больнице № 15 имени Филатова открыли отделение для приема больных с коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.

Сообщается, что для пациентов с коронавирусом выделено более 1300 коек и 110 коек реанимации. Имеется все необходимое оборудование для лечения и борьбы с осложнениями, в том числе 146 аппаратов ИВЛ и 2 аппарата ЭКМО. Также имеется необходимый запас медикаментов.

Под отделение с коронавирусом выделено сразу три больничных корпуса, которые разделены на «грязные» и «чистые» зоны, разграниченные защитными герметичными конструкциями. Оборудован шлюз, через который будут проходить медицинские сотрудники, что гарантирует безопасность пациентов и персонала. Необходимый уровень чистоты воздуха поддерживается специальными бактерицидными установками. Пациенты с подтвержденным диагнозом будут находиться отдельно от контактных, ожидающих результатов анализа.

К работе готовы более 500 высококлассных специалистов, среди которых инфекционисты и эпидемиологи, анестезиологи-реаниматологи, терапевты, кардиологи, неврологи, эндокринологи, хирурги. Все врачи прошли специальное обучение по работе в условиях коронавируса.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что отделения для пациентов с коронавирусом созданы в семи московских больницах.

Всего в Москве зафиксировано 546 случаев заболевания коронавирусом.



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Теги: 
коронавирус  больницы  Филатовская больница 

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