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Город     28.12.2017 15:16

В гаражах на юге Москвы произошел пожар

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Теги:  происшествия  пожар 

28 декабря. Mossovetinfo.ru – В гаражах на юге Москвы произошел пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы.

Загорелись личные вещи и автозапчасти. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров.

Прибывшие на место происшествия пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.


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Теги: 
происшествия  пожар 

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