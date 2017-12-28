28 декабря. Mossovetinfo.ru – В гаражах на юге Москвы произошел пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы.



Загорелись личные вещи и автозапчасти. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров.



Прибывшие на место происшествия пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.