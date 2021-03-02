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Город (Москва и область)     02.03.2021 12:44

В ГИБДД назвали самые аварийные часы и дни на дорогах Москвы

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Теги:  ГИБДД  аварии  исследование 

2 марта. Mossovetinfo.ru – Пресс-служба московского управления ГИБДД рассказала в какие часы в Москве происходит наибольшее количество аварий, сообщает «Вечерняя Москва».

Анализ показал, что число ДТП в Москве растет во второй половине дня, а самым аварийноопасным является отрезок с 17:00 до 20:00.

В тоже время, если брать по дням, то в целом уровень аварийности равномерно распределяется по всем дням, с небольшим ростом аварийности по пятницам.

Такие показатели свидетельствуют о том, что на уровень аварийности влияют накопление усталости, которое приводит к рассеянности внимания автомобилистов, а также увеличение трафика в конце трудового дня.

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Карта места

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Теги: 
ГИБДД  аварии  исследование 

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