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Город (Москва и область)     27.09.2021 18:05

В кафе и магазинах Москвы усилят контроль за соблюдением масочного режима

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Теги:  масочный режим  проверки  кафе  магазины 

27 сентября. Mossovetinfo.ru – В московских кафе и магазинах усилят контроль за соблюдением масочного режима, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на главу столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

Немерюк отметил, что работа по контролю за соблюдением масочного режима в кафе и магазинах ведется с прошлого года и не останавливалась все это время. Объекты общепита и торговли регулярно проверяют мобильные группы.

«На неделе ряд крупных торговых центров уже получил предостережение. И работа по контролю за соблюдением масочного режима будет усиливаться и вестись еще более интенсивно», - заявил Немерюк.

За нарушение масочного режима кафе или магазин могут быть оштрафованы на сумму до 1 миллиона рублей, а их деятельность может быть приостановлена на срок до 90 суток.

Ранее отмечалось, что в Москве зафиксирован рост числа заболеваний коронавирусом, также растет число госпитализаций, а также число больных, находящихся на ИВЛ.

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Теги: 
масочный режим  проверки  кафе  магазины 

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