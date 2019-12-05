5 декабря. Mossovetinfo.ru – По итогам публичных слушаний проекта кварталов по реновации в районе Хорошево-Мневники по просьбам жителей будет снижена этажность некоторых домов, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на главу Москомархитектуры Юлиану Княжевскую.



В микрорайоне № 74 вдвое внизят высотность здания, которое изначально планировали построить высотой в 41 этаж. Кроме того, будет снижена этажность двух жилых групп в микрорайоне № 80.



В микрорайоне № 77 высотность зданий будет снижена с 24 до 16 этажей.



В микрорайоне № 81 решено отказаться от строительства 35-этажного дома и снизить с 25-25 этажей до 14-25 этажей высоту нескольких жилых групп на улице Генерала Карбышева. Кроме того, решено отказаться от создания сквозного проезда вдоль существующей жилой застройки на улице Народного Ополчения.



В микрорайонах 84-85 скорректировали этажность новостройки возле существующей пятиэтажки на Живописной улице, высотность еще одного дома будет сокращена с 14 до 5-12 этажей. Кроме того, решено отказаться от строительства 36-этажного дома на Живописной улице, вместо него появится парк, который станет центром притяжения всего района. Помимо этого, по просьбам жителей будет изменена планировка внутриквартальных проездов.



Княжевская заявила, что все предложения жителей уже взяты в работу проектировщиками и подчеркнула, что публичные слушания – это образец командной работы жителей и проектировщиков, в целях создания комфортной и благоприятной городской среды.