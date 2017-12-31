В комплексе городского хозяйства Москвы на праздники организована работа штабов

31 декабря. Mossovetinfo.ru - В комплексе городского хозяйства столицы на период новогодних праздников организована работа штабов. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Бирюков



Он отметил, что работа штабов позволит обеспечить бесперебойное функционирование систем жизнеобеспечения города и безопасность москвичей.