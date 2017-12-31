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Город     31.12.2017 13:45

В комплексе городского хозяйства Москвы на праздники организована работа штабов

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Теги:  безопасность  Петр Бирюков  ЖКХ 

31 декабря. Mossovetinfo.ru - В комплексе городского хозяйства столицы на период новогодних праздников организована работа штабов. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Бирюков
 
Он отметил, что работа штабов позволит обеспечить бесперебойное функционирование систем жизнеобеспечения города и безопасность москвичей.

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Теги: 
безопасность  Петр Бирюков  ЖКХ 

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