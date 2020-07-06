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Город (Москва и область)     06.07.2020 23:01

В «Крокусе» и «Патриоте» Подмосковья разбирают антикоронавирусные госпитали

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Теги:  Воробьев  губернатор  госпитали  коронавирус  власть  эффективность  Московская область 

6 мая, Nossovetinfo.ru - Власти московсой области решили начать демонтаж временных госпиталей для коронавирсных больных, которые были построены два месяца назад в парке «Патриот» и «Крокус Экспо». Решение о демонтаже принято в связи со снижением числа вновь выявляемых случаев заражения COVID-19 в регион, - сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Как сообщало 3 мая ИА Моссовет, со ссылкой на губернатора области, в выставочном центре «Крокус Экспо» в Красногорске и парке «Патриот» в Одинцовском округе «для того, чтобы подстраховаться» строились два больших госпиталя, «легкие стационары», для коронавирусных пациентов по 1,5 тысячи коек.

Стоимость оборудования госпиталя в «Крокус Экспо» и аренда помещения, занимаемая этим госпиталем, по данным сайта госзакупок составила почти 2 млрд.рублей.

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Теги: 
Воробьев  губернатор  госпитали  коронавирус  власть  эффективность  Московская область 

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