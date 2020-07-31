31 июля. Mossovetinfo.ru – В московских магазинах начали отказывать в обслуживании покупателям без масок и перчаток, сообщил в своем telegram-канале главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов со ссылкой на пользователей соцсетей.



Сообщается, что свои отказы сотрудники магазинов объясняют начинающимися проверками Роспотребнадзора. При этом, в ряде магазинов сообщали покупателям, что штрафовать за нарушение масочного режима собираются в первую очередь покупателей.



В Москве с 13 июля отменен масочный режим на улицах. Однако ношение масок и перчаток по-прежнему обязательно в общественном транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и иных общественных местах.