31 июля. Mossovetinfo.ru – В московских магазинах начали отказывать в обслуживании покупателям без масок и перчаток, сообщил в своем telegram-канале главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов со ссылкой на пользователей соцсетей.
Сообщается, что свои отказы сотрудники магазинов объясняют начинающимися проверками Роспотребнадзора. При этом, в ряде магазинов сообщали покупателям, что штрафовать за нарушение масочного режима собираются в первую очередь покупателей.
В Москве с 13 июля отменен масочный режим на улицах. Однако ношение масок и перчаток по-прежнему обязательно в общественном транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и иных общественных местах.
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