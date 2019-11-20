20 ноября. Mossovetinfo.ru – Первый замначальника метрополитена по стратегическому развитию Роман Латыпов и исполнительный директор Центральной пригородной пассажирской компании Иван Конев рассказали на пресс-конференции об особенностях оплаты проезда по МЦД.



Оплатить проезд по МЦД можно картой «Тройка» для этого с 20 числа ее необходимо перепрошить в кассах и билетных автоматах метро. Также перепрошивка необходима для колец, браслетов и брелоков с функционалом «Тройки». Если кто-то не успеет перекодировать свою карту, смогут купить в кассах беззалоговую (без возможности возврата) «Тройку» без баланса.



Все пассажиры, имеющие право на бесплатный проезд, должны будут перекодировать свои карты в кассе раз в месяц. Тоже самое касается пассажиров, которые ездят на электричках по льготным тарифам (школьники, студенты, аспиранты и так далее).



Пока на МЦД не будет возможности оплатить проезд банковской картой, она появится позже.



Карту «Тройка» необходимо будет валидировать на входе и на выходе с МЦД. При второй валидации с карты будет списываться стоимость поездки. Без финальной валидации нельзя будет совершить бесплатную пересадку на метро или МЦК.



Если пассажир едет в зону Дальняя, билет нужно записывать в кассе/автомате, чтобы в начале поездки она «закрылась» на «Тройке», чтобы ее не заблокировали.



Пока бесплатная пересадка с МЦД будет осуществляться только на ближайшие станции метро и МЦК, однако если будет выявлен большой трафик на другие станции, на них тоже будет организована бесплатная пересадка.



У пассажиров с безлимитным абонементом на общественный транспорт в зоне МЦД Центральная, абонемент будет работать и на МЦД, но только в Центральной зоне. Если пассажир с абонементом уедет в зону Пригород, при выходе с него спишется дополнительно 45 рублей. Если пассажир с абонементом уедет в зону Дальняя, то спишется стоимость поездки до станции выхода. Обсуждается вопрос о возможности перекодировать абонементы, чтобы включить в них зону Пригород.



На официальном сайте МЦД открыт специальный раздел обратной связи, с помощью которого пассажиры смогут рассказать о недоработках и сбоях, а также внести предложения по работе МЦД.



Запуск двух первых маршрутов МЦД «Одинцово – Лобня» и «Нахабино – Подольск» запланирован на 21 ноября.