12 сентября. Mossovetinfo.ru – В московском метро запустили 70-й состав нового поколения «Москва», сообщает портал mos.ru.



Новый поезд запущен на Калужско-Рижской линии, он стал на ней 16-м подобным поездом. Больше всего поездов «Москва» курсирует по Таганско-Краснопресненской линии – 42. Еще 12 подобных составов перевозят пассажиров на Филевской линии.



С начала года в московском метро запустили уже 37 поездов «Москва», а всего в течение года запланирован запуск 69 таких поездов.