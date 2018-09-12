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Город (Москва и область)     12.09.2018 08:24

В метро запустили 70-й поезд «Москва»

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Теги:  метро  метрополитен  поезд Москва 

12 сентября. Mossovetinfo.ru – В московском метро запустили 70-й состав нового поколения «Москва», сообщает портал mos.ru.

Новый поезд запущен на Калужско-Рижской линии, он стал на ней 16-м подобным поездом. Больше всего поездов «Москва» курсирует по Таганско-Краснопресненской линии – 42. Еще 12 подобных составов перевозят пассажиров на Филевской линии.

С начала года в московском метро запустили уже 37 поездов «Москва», а всего в течение года запланирован запуск 69 таких поездов.


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Теги: 
метро  метрополитен  поезд Москва 

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