3 августа. Mossovetinfo.ru – В десяти московских центрах госуслуг «Мои документы», установили диагностические комплексы, которые позволяют посетителям самостоятельно пройти бесплатную преддиагностику, сообщается на портале mos.ru.
С помощью диагностических комплексов можно проверить состав тела, уровень насыщения крови кислородом, проверить пульс и давление, получить анализ выдыхаемого воздуха. Процедура занимает немного времени, предварительная запись не нужна, оборудование просто и понятно в использовании.
По итогам проверки формируется лист с анализом основных параметров организма, который может быть передан в электронную медицинскую карту. Кроме того, можно получить результаты в виде распечатки, или отправить их на электронную почту. Также можно получить индивидуальные рекомендации.
Установка диагностических комплексов в центрах госуслуг реализуется в рамках проекта «Здоровая Москва».
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