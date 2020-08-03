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Город (Москва и область)     03.08.2020 09:33

В московских центрах госуслуг «Мои документы» установили диагностические комплексы

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Теги:  центры госуслуг  диагностика  здоровье  Здоровая Москва 

3 августа. Mossovetinfo.ru – В десяти московских центрах госуслуг «Мои документы», установили диагностические комплексы, которые позволяют посетителям самостоятельно пройти бесплатную преддиагностику, сообщается на портале mos.ru.

С помощью диагностических комплексов можно проверить состав тела, уровень насыщения крови кислородом, проверить пульс и давление, получить анализ выдыхаемого воздуха. Процедура занимает немного времени, предварительная запись не нужна, оборудование просто и понятно в использовании.

По итогам проверки формируется лист с анализом основных параметров организма, который может быть передан в электронную медицинскую карту. Кроме того, можно получить результаты в виде распечатки, или отправить их на электронную почту. Также можно получить индивидуальные рекомендации.

Установка диагностических комплексов в центрах госуслуг реализуется в рамках проекта «Здоровая Москва».


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Карта места

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Теги: 
центры госуслуг  диагностика  здоровье  Здоровая Москва 

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