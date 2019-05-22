22 мая. Mossovetinfo.ru – До конца года в московском метро обновят 70 вентиляционных установок в 35 вентиляционных шахтах, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника дирекции инфраструктуры Дмитрия Дощатова.



По словам Дощатова, в шахты будут установлены новые вентиляционные установки российского производства, которые надежны в эксплуатации, и позволяют увеличить приток воздуха на станции на треть. Это сделает пребывание пассажиров на станциях более комфортным. Кроме того, новые установки на 15% энергоэффективнее, чем предыдущие.



С начала года уже установлено 28 новых вентиляционных установок в 14 шахтах на различных станциях метро. До конца года работы проведут еще на 21 объекте.



Московский метрополитен реализует программу обновления вентиляционного оборудования, в рамках которой будет установлено 700 вентиляционных агрегатов более чем в 300 шахтах. К настоящему моменту программа реализована уже почти на 70%.