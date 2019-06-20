20 июня. Mossovetinfo.ru – Пассажирам метро и МЦК начали раздавать питьевую воду из-за жары, сообщается в официальном микроблоге московской подземки в Twitter.
Сообщается, что воду начали раздавать на станциях МЦК «Окружная», «Стрешнево», «Панфиловская», «Автозаводская», а также на всех наземных станциях метрополитена.
Согласно правилам, питьевую воду пассажирам начинают раздавать, когда температура воздуха на станции в течение двух часов держится на отметке +28 градусов и выше.
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