20 июня. Mossovetinfo.ru – Пассажирам метро и МЦК начали раздавать питьевую воду из-за жары, сообщается в официальном микроблоге московской подземки в Twitter.



Сообщается, что воду начали раздавать на станциях МЦК «Окружная», «Стрешнево», «Панфиловская», «Автозаводская», а также на всех наземных станциях метрополитена.



Согласно правилам, питьевую воду пассажирам начинают раздавать, когда температура воздуха на станции в течение двух часов держится на отметке +28 градусов и выше.