2 сентября. Mossovetinfo.ru – Генеральная уборка в преддверии Дня города прошла на 200 станциях метро и Московского центрального кольца. Об этом сообщили в транспортном комплексе столицы.
Все работы ведутся в ночное время. Помывка также затронула фасады зданий вестибюлей, стеклянные витражи и окна.
Уборка завершена на 80%. До 8 сентября, когда будет отмечаться День города, она завершится в полном объеме.
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