2 сентября. Mossovetinfo.ru – Генеральная уборка в преддверии Дня города прошла на 200 станциях метро и Московского центрального кольца. Об этом сообщили в транспортном комплексе столицы.



Все работы ведутся в ночное время. Помывка также затронула фасады зданий вестибюлей, стеклянные витражи и окна.



Уборка завершена на 80%. До 8 сентября, когда будет отмечаться День города, она завершится в полном объеме.

