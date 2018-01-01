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Город     01.01.2018 09:24

В московском метро запустили третий новогодний поезд

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Теги:  Новый год  метро  метрополитен  Новый год-2018 

1 января. Mossovetinfo.ru - Третий новогодний поезд запустили со станции метро «Ховрино», которая открылась 31 декабря. Об этом сообщили в транспортном комплексе Москвы.

Это один из двух уникальных составов типа «Еж-3», который остается для работы в метрополитене после окончания эксплуатации данных типов поездов. Другой из них сохранен для участия в ежегодном параде ретропоездов.

Таким образом, в настоящее время в столичном метро ходит тематический состав, оформленный в общегородской концепции празднования Нового года, поезд «Путешествие в Рождество» и «Еж-3».

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Карта места

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Теги: 
Новый год  метро  метрополитен  Новый год-2018 

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