Другие материалы
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Город
01.01.2018, 11:25
Более тысячи автобусов Москвы начали работать с 1 января без турникетов
1 декабря. Mossovetinfo.ru - На 72 автобусных маршрутах Москвы с 1 января убрали турникеты. Об этом сообщили в департаменте транспорта столицы. Бестурникетными стали около 1,1 тысячи автобусо...
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Город
01.01.2018, 11:12
На соцподдержку в Москве в 2018 году планируется выделить 430 млрд руб
1 декабря. Mossovetinfo.ru - На социальную поддержку в Москве в 2018 году планируется выделить 430 миллиардов рублей. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы. Ч...
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Город
01.01.2018, 09:55
Бесплатный каток а искусственным льдом открылся в парке «Останкино»
1 января. Mossovetinfo.ru - В парке «Останкино» рядом со стадионом начал работу бесплатный каток с искусственным льдом. Об этом сообщается на сайте ВДНХ. Площадь катка составляемо 1800 квадратных...