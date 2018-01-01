В московском метро запустили третий новогодний поезд

1 января. Mossovetinfo.ru - Третий новогодний поезд запустили со станции метро «Ховрино», которая открылась 31 декабря. Об этом сообщили в транспортном комплексе Москвы.



Это один из двух уникальных составов типа «Еж-3», который остается для работы в метрополитене после окончания эксплуатации данных типов поездов. Другой из них сохранен для участия в ежегодном параде ретропоездов.



Таким образом, в настоящее время в столичном метро ходит тематический состав, оформленный в общегородской концепции празднования Нового года, поезд «Путешествие в Рождество» и «Еж-3».