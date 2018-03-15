В московском технопарке собрали трехколесный электромобиль

15 марта. Mossovetinfo.ru – В технопарке «Калибр» собрали трехколесный электромобиль. Об этом сообщили на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Один из резидентов технопарка запустил тестовую сборку трехколесного электромобиля класса А. При этом в производстве применяются только отечественные комплектующие.



Серийный выпуск будут осуществлять на территории технопарка. Отмечается, что разработка может стать востребованной у служб городских парков.



Электрокар сможет разгоняться до 100 километров в час, он имеет запас хода 100 километров на одном заряде и вмещает двух человек.