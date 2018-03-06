В Московской области аккредитацию прошли 1200 детских лагерей

6 марта. Mossovetinfo.ru - В Московской области в 2018 году аккредитацию прошли 1200 детских лагерей. Об этом было объявлено в ходе заседания координационного совета по данному вопросу.



Финансирование летней оздоровительной кампании в Подмосковье увеличено на 20 процентов и составит 1,8 миллиарда рублей.