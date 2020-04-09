9 апреля. Mossovetinfo.ru – В Московской области усилены меры по борьбе с распространением коронавируса, соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Граждан, которые будут прибывать в аэропорты Московской области теперь будут доставлять автобусами к месту их проживания для организации карантина или самоизоляции.
Гражданам временно запрещается посещение кладбищ, за исключением похорон умерших.
Волонтеры в Московской области смогут бесплатно пользоваться городским и пригородным транспортом.
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