6 апреля. Mossovetinfo.ru – В Московской области уже 47 человек вылечились от коронавируса, сообщает Мособлштаб по ситуации с коронавирусом.



За пришедшие сутки из подмосковных больниц после излечения от коронавируса выписали 8 человек.



Ранее стало известно, что всего коронавирусом в Москве заразились 387 человек. 8 человек скончались.