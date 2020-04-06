6 апреля. Mossovetinfo.ru – В Московской области уже 47 человек вылечились от коронавируса, сообщает Мособлштаб по ситуации с коронавирусом.
За пришедшие сутки из подмосковных больниц после излечения от коронавируса выписали 8 человек.
Ранее стало известно, что всего коронавирусом в Москве заразились 387 человек. 8 человек скончались.
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