В Московской области возобновили подачу тепла в жилье

20 мая, Mossovetinfo.ru - В связи с установившемся похолоданием и «неблагоприятным прогнозом Гидрометеорологического бюро Москвы и Московской области» губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил возобновить подачу тепла в квартиры и на социальные объекты - возобновить работу централизованных систем отопления . Об этом сообщает пресс-служб министерства энергетики Подмосковья со ссылкой на главу министерства Александра Самарина.



Поставщикам тепла рекомендовано включить отопление оперативно. «В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Московской области и создания комфортных жилищных условий самоизоляции жителей, муниципалитетам рекомендовано оперативно выполнить дополнительные мероприятия», - сказал Самарин.



Сообщается, что теплоснабжение в Подмосковье будет прекращено, когда теплая погода восстановится.