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Город (Москва и область)     20.05.2020 23:00

В Московской области возобновили подачу тепла в жилье

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Теги:  Воробьев  Подмосковье  поручение  теплоснабжение  погода  похолодание 

20 мая, Mossovetinfo.ru - В связи с установившемся похолоданием и «неблагоприятным прогнозом Гидрометеорологического бюро Москвы и Московской области» губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил возобновить подачу тепла в квартиры и на социальные объекты - возобновить работу централизованных систем отопления . Об этом сообщает пресс-служб министерства энергетики Подмосковья со ссылкой на главу министерства Александра Самарина.

Поставщикам тепла рекомендовано включить отопление оперативно. «В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Московской области и создания комфортных жилищных условий самоизоляции жителей, муниципалитетам рекомендовано оперативно выполнить дополнительные мероприятия», - сказал Самарин.

Сообщается, что теплоснабжение в Подмосковье будет прекращено, когда теплая погода восстановится.

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Теги: 
Воробьев  Подмосковье  поручение  теплоснабжение  погода  похолодание 

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