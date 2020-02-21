21 февраля. Mossovetinfo.ru – Традиционный фестиваль «Московская Масленница» открывается в Москве в пятницу, 21 февраля.
Фестиваль пройдет с 21 февраля по 1 марта на 29 площадках в разных округах города. Кроме того, в последние три дня фестиваля с 28 февраля по 1 марта фестивальные площадки откроются также и в столичных парках.
На площадках фестиваля гости смогут попробовать более 200 видов блинов, приготовленных по старинным русским рецептам и по рецептам разных стран мира. Также на фестивале пройдут выступления творческих коллективов, мастер-классы реконструкторов, кулинарные мастер-классы и фуд-шоу.
Площадки фестиваля будут тематическими по принципу: «один адрес – одна главная тема». Гости фестиваля на различных площадках узнают о секретах кузнечного, гончарного и ювелирного дела на Руси, смогут узнать секреты литья и чеканки, рыболовного дела, узнать о ремеслах дубильщика, кожемяки, трактирщика, ямщика, познакомится с секретами средневекового изготовления одежды.
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