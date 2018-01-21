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Город     21.01.2018 07:30

В Москве 21 января температура воздуха днём составит -6...-4 °С.

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Теги:  Москва  погода  Гидрометцентр  Росгидромет  МЧС 

21 января. Mossovetinfo.ru - В Москве в воскресенье, 21 января, по уточненному прогнозу Гидрометцентра «температура воздуха днём составит -6...-4 °С», «местами сильный снегопад», «скорость порывов ветра может достигать 7 м/с».

Аналогичный прогноз Росгидромета поступил в МЧС Москвы. «По прогнозу синоптиков (Росгидромет) 21 января 2018 года на территории города Москвы прогнозируется температура воздуха ночью с 20 января на 21 января -10…-8°С, днём 21 января -6…-4°С. Облачно. Снег, местами сильный. Ветер ночью юго-восточный, 5-10 м/с, днем переменных направлений, 2-7 м/с. Опасные природные явления: не прогнозируются»,  сообщает МЧС Москвы в ежедневном прогнозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера на территории г. Москвы с 20 января 2018 года по 21 января 2018 года.

В ночь на субботу, в соответствии с прогнозом Гидромедцентра, к Москве подошел атмосферный фронт, который принес осадки, днем в субботу интенсивность снегопада увеличилась, температура воздуха - минус 4-6°. «В воскресенье ночью станет на пару градусов теплее. В дневные часы Москва окажется в тыловой части циклона. Ветер поменяет направление на южное и юго-западное. Температура не изменится: минус 5°», - сообщал Гидромедцентр накануне.

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Карта места

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Теги: 
Москва  погода  Гидрометцентр  Росгидромет  МЧС 

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