4 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве 5 мая пройдет мотофестиваль. В связи с этим в центре города по маршруту мотопарада перекроют движение транспорта.
С 00:01 5 мая до 00:01 6 мая будут полностью перекрыты Университетский проспект, Университетская площадь и улица Косыгина.
С 6:30 до 11:30 5 мая будет полностью закрыто движение по проспекту Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой и по улице Маши Порываевой.
5 мая с 11:30 будет закрыто движение по Садовой-Спасской улице, проспекту Мира, Садовому кольцу от улицы Маши Порываевой до Фрунзенской набережной. Также в это время нельзя будет проехать по Крымскому проезду, Фрунзенской набережной и улице Хамовнический вал. Также закроют движение по Комсомольскому проспекту и проспекту Вернадского.
Движение будут открывать после прохода колонны.
Ежегодный мотофестиваль «На дороге все равны» пройдет в Москве 5 мая. В частности, по Садовому кольцу пройдет мотопарад, в котором примут участие около 3000 мотоциклистов.
После мотопарада на Воробьевых горах пройдет сам фестиваль, на котором гостей ждут в том числе выступления звёзд мотошоу и мотоспорта, а также различные экспозиции.
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