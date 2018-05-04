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Город (Москва и область)     04.05.2018 11:16

В Москве 5 мая пройдет мотофестиваль: какие улицы перекроют

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Теги:  перекрытия 

4 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве 5 мая пройдет мотофестиваль. В связи с этим в центре города по маршруту мотопарада перекроют движение транспорта.

С 00:01 5 мая до 00:01 6 мая будут полностью перекрыты Университетский проспект, Университетская площадь и улица Косыгина.

С 6:30 до 11:30 5 мая будет полностью закрыто движение по проспекту Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой и по улице Маши Порываевой.

5 мая с 11:30 будет закрыто движение по Садовой-Спасской улице, проспекту Мира, Садовому кольцу от улицы Маши Порываевой до Фрунзенской набережной. Также в это время нельзя будет проехать по Крымскому проезду, Фрунзенской набережной и улице Хамовнический вал. Также закроют движение по Комсомольскому проспекту и проспекту Вернадского.

Движение будут открывать после прохода колонны.

Ежегодный мотофестиваль «На дороге все равны» пройдет в Москве 5 мая. В частности, по Садовому кольцу пройдет мотопарад, в котором примут участие около 3000 мотоциклистов.

После мотопарада на Воробьевых горах пройдет сам фестиваль, на котором гостей ждут в том числе выступления звёзд мотошоу и мотоспорта, а также различные экспозиции.


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Карта места

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Теги: 
перекрытия 

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