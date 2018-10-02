2 октября. Mossovetinfo.ru – Движение по двум новым выделенным полосам для общественного транспорта запустят в Москве 8 октября. Об этом сообщает mos.ru.



Выделенная полоса длиной 1,3 километра откроется на участке шоссе Энтузиастов по направлению в центр от улицы Плеханова до улицы Буракова.



Благодаря запуску этого участка, выделенная полоса на шоссе Энтузиастов станет непрерывной. Запустить выделенку на данном участке ранее не могли из-за строительства Северо-Восточной хорды



Еще одна выделенная полоса появится на Свободном проспекте и Вешняковской улице от шоссе Энтузиастов до улицы Красный Казанец (кроме Новогиреевской эстакады) в оба направления. Протяженность выделенной полосы составит шесть километров.