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Город (Москва и область)     02.10.2018 07:34

В Москве 8 октября запустят две новые выделенные полосы

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Теги:  выделенные полосы 

2 октября. Mossovetinfo.ru – Движение по двум новым выделенным полосам для общественного транспорта запустят в Москве 8 октября. Об этом сообщает mos.ru.

Выделенная полоса длиной 1,3 километра откроется на участке шоссе Энтузиастов по направлению в центр от улицы Плеханова до улицы Буракова.

Благодаря запуску этого участка, выделенная полоса на шоссе Энтузиастов станет непрерывной. Запустить выделенку на данном участке ранее не могли из-за строительства Северо-Восточной хорды

Еще одна выделенная полоса появится на Свободном проспекте и Вешняковской улице от шоссе Энтузиастов до улицы Красный Казанец (кроме Новогиреевской эстакады) в оба направления. Протяженность выделенной полосы составит шесть километров.


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Карта места

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Теги: 
выделенные полосы 

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