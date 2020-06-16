 
Актуальные темы: Конституция коронавирус реновация
Город (Москва и область)     16.06.2020 14:15

В Москве до конца июня начнется ремонт 25 поликлиник

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  поликлиники  капитальный ремонт поликлиник  капремонт  программа капремонта поликлиник 

16 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве до конца июня начнется капитальный ремонт зданий 25 поликлиник, в рамках реализации нового стандарта московских поликлиник, сообщается на портале mos.ru.

Ремонт начнется в поликлиниках Юго-Восточного, Северного, Центрального, Южного, Северо-Восточного, Восточного, Западного и Юго-Западного округов. В рамках ремонта в соответствии с новым стандартом в зданиях будет проведена перепланировка, в них установят новое, современное оборудование, организуют комфортные зоны для ожидания, буфеты, игровые зоны для детей, модернизируют кабинеты врачей.

Пока здания поликлиник будут ремонтироваться, врачи будут вести прием пациентов в других зданиях. Записаться на прием можно онлайн.

Масштабная программа капремонта поликлиник в Москве стартовала в феврале. Всего до конца 2023 года планируется отремонтировать 135 поликлиник.


Файлы:
x

Карта места

Загрузить')">Загрузить

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
поликлиники  капитальный ремонт поликлиник  капремонт  программа капремонта поликлиник 

Возврат к списку

Лента новостей

19:05 Город (Москва и область) Оставшиеся в Москве ограничения ранее середины июля не снимут - Собянин

17:46 В России Парад Победы отменили в 14 российских городах

17:05 Общество Воздух в Москве 17 июня может прогреться до 32 градусов

16:15 Город (Москва и область) Некоторые улицы в Москве перекроют 17, 18 и 20 июня в связи с репетициями Парада Победы

15:21 Происшествия Компания заплатит 500 тысяч рублей за загрязнение реки в Красногорске

Актуальные материалы

08:08 Город (Москва и область) Московский зоопарк возобновил работу после трехмесячного перерыва

08:04 Город (Москва и область) Музеи возобновляют работу в Москве с 16 июня

07:53 Город (Москва и область) В Москве с 16 июня открываются летние веранды кафе и ресторанов

10:10 Общество Ефремов выступил с видеообращением

09:38 Город (Москва и область) Музеи ВДНХ возобновят работу 16 июня

08:25 В мире В ВОЗ прокомментировали низкий уровень смертности от коронавируса в России

20:53 Город (Москва и область) Воробьев анонсировал открытие в Подмосковье ТЦ и летних веранд

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru