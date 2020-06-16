16 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве до конца июня начнется капитальный ремонт зданий 25 поликлиник, в рамках реализации нового стандарта московских поликлиник, сообщается на портале mos.ru.
Ремонт начнется в поликлиниках Юго-Восточного, Северного, Центрального, Южного, Северо-Восточного, Восточного, Западного и Юго-Западного округов. В рамках ремонта в соответствии с новым стандартом в зданиях будет проведена перепланировка, в них установят новое, современное оборудование, организуют комфортные зоны для ожидания, буфеты, игровые зоны для детей, модернизируют кабинеты врачей.
Пока здания поликлиник будут ремонтироваться, врачи будут вести прием пациентов в других зданиях. Записаться на прием можно онлайн.
Масштабная программа капремонта поликлиник в Москве стартовала в феврале. Всего до конца 2023 года планируется отремонтировать 135 поликлиник.
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