19 марта. Mossovetinfo.ru – Четырех пациентов, у которых была подтверждена новая коронавирусная инфекция, выписали из инфекционной больницы в Москве. Об этом сообщили в оперативном штаба столицы по ситуации с коронавирусом. Среди выздоровевших две женщины и два мужчины.



«Подробные повторные тесты подтвердили отсутствие заболевания. Пациенты в настоящее время здоровы, у них не наблюдается никаких симптомов болезни», - сообщила Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.



На настоящий момент в Москве полностью излечились от коронавируса 5 пациентов. Всего в столице подтверждено 98 случаев заражения.