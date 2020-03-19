19 марта. Mossovetinfo.ru – Четырех пациентов, у которых была подтверждена новая коронавирусная инфекция, выписали из инфекционной больницы в Москве. Об этом сообщили в оперативном штаба столицы по ситуации с коронавирусом. Среди выздоровевших две женщины и два мужчины.
«Подробные повторные тесты подтвердили отсутствие заболевания. Пациенты в настоящее время здоровы, у них не наблюдается никаких симптомов болезни», - сообщила Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.
На настоящий момент в Москве полностью излечились от коронавируса 5 пациентов. Всего в столице подтверждено 98 случаев заражения.
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