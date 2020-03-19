Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     19.03.2020 19:17

В Москве еще четыре человека вылечились от коронавируса

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  коронавирус 

19 марта. Mossovetinfo.ru – Четырех пациентов, у которых была подтверждена новая коронавирусная инфекция, выписали из инфекционной больницы в Москве. Об этом сообщили в оперативном штаба столицы по ситуации с коронавирусом. Среди выздоровевших две женщины и два мужчины.

«Подробные повторные тесты подтвердили отсутствие заболевания. Пациенты в настоящее время здоровы, у них не наблюдается никаких симптомов болезни», - сообщила Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.

На настоящий момент в Москве полностью излечились от коронавируса 5 пациентов. Всего в столице подтверждено 98 случаев заражения.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
коронавирус 

Возврат к списку

Лента новостей

19:17 Город (Москва и область) В Москве еще четыре человека вылечились от коронавируса

17:03 Город (Москва и область) Мэрия Москвы назвала клеветой информацию о совещании по «карантину» из-за коронавируса

16:16 Город (Москва и область) В Москве зафиксировано 12 новых случаев заражения коронавирусом

16:07 В России Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 199

15:49 Власть Юрий Ермолов избран главой Мосгоризбиркома

Актуальные материалы

21:26 Власть Путин: голосование по конституции состоится, только если ситуация позволит проводить подобные мероприятия

17:13 Город (Москва и область) В Москве временно запрещены массовые мероприятия численностью более 50 человек

17:01 Происшествия В Москве зафиксировано еще 20 случаев заражения коронавирусом

16:18 В России Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 63

11:59 В России РЖД отменили поезда в Украину, Молдавию и Латвию из-за коронавируса

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru