18 марта. Mossovetinfo.ru – Ежедневно в Москве проводят санитарную обработку 9 тысяч павильонов на остановках общественного транспорта, сообщает пресс-служба ГУП «Мосгортранс».
Этой работой занимается 85 бригад, в которых насчитывается более 200 рабочих.
Кроме того, из-за ситуации с коронавирусом дезинфекция салонов автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов производится при каждом возвращении в парк или депо. Специальными дезинфицирующими составами обрабатываются 100% всех поверхностей, с которыми соприкасаются пассажиры: поручни, стекла, сиденья.
Водителям общественного транспорта помимо обычного медосмотра перед рейсом дважды в день измеряют температуру.
Ранее, согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина о дополнительных мерах ограничения в рамках борьбы с коронавирусом, в общественном транспорте Москвы временно отменили продажа билетов водителями в салонах транспортных средств, чтобы ограничить контакт водителей с пассажирами.
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