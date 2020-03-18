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Город (Москва и область)     18.03.2020 09:04

В Москве ежедневно проводят санитарную обработку 9 тысяч остановочных павильонов

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Теги:  коронавирус  общественный транспорт  санитарная обработка  дезинфекция 

18 марта. Mossovetinfo.ru – Ежедневно в Москве проводят санитарную обработку 9 тысяч павильонов на остановках общественного транспорта, сообщает пресс-служба ГУП «Мосгортранс».

Этой работой занимается 85 бригад, в которых насчитывается более 200 рабочих.

Кроме того, из-за ситуации с коронавирусом дезинфекция салонов автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов производится при каждом возвращении в парк или депо. Специальными дезинфицирующими составами обрабатываются 100% всех поверхностей, с которыми соприкасаются пассажиры: поручни, стекла, сиденья.

Водителям общественного транспорта помимо обычного медосмотра перед рейсом дважды в день измеряют температуру.

Ранее, согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина о дополнительных мерах ограничения в рамках борьбы с коронавирусом, в общественном транспорте Москвы временно отменили продажа билетов водителями в салонах транспортных средств, чтобы ограничить контакт водителей с пассажирами.


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Карта места

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Теги: 
коронавирус  общественный транспорт  санитарная обработка  дезинфекция 

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