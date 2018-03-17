В Москве ежедневно утилизируют более 1 миллиона кубометров снега.

17 марта. Mossovetinfo.ru - В Москве ежедневно утилизируют более 1 миллиона кубометров снега. Об это сообщается в официально микроблоги комплекса городского хозяйства столицы в Twitter.



Отметается, что в Москве продолжается вывоз снега с мест временного складирования на пустырях и в промзонах.



Уже очищена площадка в районе Миусской площади. 19 марта начнется вывоз снега с площадки на Нахимовском проспекте.