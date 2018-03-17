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Город (Москва и область)     17.03.2018 15:17

В Москве ежедневно утилизируют более 1 миллиона кубометров снега.

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Теги:  ЖКХ 

17 марта. Mossovetinfo.ru - В Москве ежедневно утилизируют более 1 миллиона кубометров снега. Об это сообщается в официально микроблоги комплекса городского хозяйства столицы в Twitter.

Отметается, что в Москве продолжается вывоз снега с мест временного складирования на пустырях и в промзонах.

Уже очищена площадка в районе Миусской площади. 19 марта начнется вывоз снега с площадки на Нахимовском проспекте.

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Карта места

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Теги: 
ЖКХ 

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