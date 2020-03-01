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Город (Москва и область)     01.03.2020 20:23

В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус

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Теги:  коронавирус  департамент здравоохранения 

1 марта. Mossovetinfo.ru – Пациент с подозрением на коронавирус проходит комплекс диагностических мероприятий в московской инфекционной больнице №1. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«До получения результатов исследований окончательный диагноз не установлен. На протяжении последних нескольких месяцев подозрение на коронавирус было уже у нескольких людей. Ни у кого из предыдущих пациентов диагноз не подтвердился», - говорится в сообщении.

Ранее в воскресенье СМИ сообщили, что в московской больнице лежит пациент, который недавно приехал из Италии. Позже Российский футбольный союз (РФС) в своем заявлении отметил, что этим человеком является сотрудник организации.


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Теги: 
коронавирус  департамент здравоохранения 

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