1 марта. Mossovetinfo.ru – Пациент с подозрением на коронавирус проходит комплекс диагностических мероприятий в московской инфекционной больнице №1. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
«До получения результатов исследований окончательный диагноз не установлен. На протяжении последних нескольких месяцев подозрение на коронавирус было уже у нескольких людей. Ни у кого из предыдущих пациентов диагноз не подтвердился», - говорится в сообщении.
Ранее в воскресенье СМИ сообщили, что в московской больнице лежит пациент, который недавно приехал из Италии. Позже Российский футбольный союз (РФС) в своем заявлении отметил, что этим человеком является сотрудник организации.
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