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Город (Москва и область)     08.11.2021 13:33

В Москве и МО приостановлен бесплатный проезд для непривитых пенсионеров

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Теги:  Москва  Московская область  транспорт  транспортная карта  льготы  сбой  коронавирус 

8 ноября. Mossovetinfo.ru - С 8 ноября Москве и Московской области приостановлен бесплатный проезд для непривитых пенсионеров в рамках профилактики распространения коронавируса.

"До улучшения ситуации с COVID-19 будет приостановлен льготный и бесплатный проезд в общественном транспорте для тех, кто должен соблюдать домашний режим. Это касается москвичей старше 60 лет и горожан старше 18 лет с хроническими заболеваниями", - сообщают московские власти. Аналогично действуют ограничения и в Московской области.

Ограничения распространяются на наземный и железнодорожный транспорт, включая автобусы и электрички, а также на МЦД и МЦК, в метро.

Блокировка социальных карт не коснется граждан, переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев либо прошедших вакцинацию. Разблокировка социальных карт будет проводиться сразу после вакцинации первым компонентом.

Разблокировать транспортную социальную карту, если она заблокирована неправомерно, ошибочно, можно через региональные порталы, сервисы Госуслуг.

Между тем, как отмечалось утром 8 ноября, некоторые пользователи портала Госуслуг заметили, что срок действия QR-кодов изменился в меньшую сторону, либо исчезла информация о вакцинации. Власти сообщили о сбое в системе.

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Карта места

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Теги: 
Москва  Московская область  транспорт  транспортная карта  льготы  сбой  коронавирус 

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