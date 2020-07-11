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Город (Москва и область)     11.07.2020 16:44

В Москве и области к вечеру субботу ожидается дождь с грозой и сильный ветер - МЧС

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Теги:  Москва  Московская область  МЧС  предупреждение 

11 июля, Mossovetinfo.ru - До 21:00 часа субботы 11 июля в Москве и Московской области ожидается дождь с грозой и сильный ветер. При грозе усиление ветра с порывами 12–17 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

Водителям рекомендовано соблюдать скоростной режим и дистанцию. Пешеходам - не укрываться под деревьями и шаткими конструкциями.

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Теги: 
Москва  Московская область  МЧС  предупреждение 

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