В Москве и области к вечеру субботу ожидается дождь с грозой и сильный ветер - МЧС

11 июля, Mossovetinfo.ru - До 21:00 часа субботы 11 июля в Москве и Московской области ожидается дождь с грозой и сильный ветер. При грозе усиление ветра с порывами 12–17 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.



Водителям рекомендовано соблюдать скоростной режим и дистанцию. Пешеходам - не укрываться под деревьями и шаткими конструкциями.