В Москве из-за сбоя приостановили регистрацию транспортных средств и выдачу водительских удостоверений

14 сентября. Mossovetinfo.ru - В связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в подразделениях ГИБДД города Москвы временно приостановлено. Об этом сообщает Госавтоинспекция Москвы.



В настоящее время специалисты проводят работы по устранению последствий технического сбоя. Административные процедуры, не связанные с работой информационной системы, будут выполняться в обычном режиме