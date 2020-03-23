23 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве изменили схему диагностики коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Теперь тесты на коронавирус не будут направляться в новосибирский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», диагноз «коронавирус» будет ставиться после первой положительной пробы, установленной в одной из федеральных или городских лабораторий.
Всего в Москве зафиксировано 262 случая заболевания коронавирусной инфекцией. За последние сутки установлен 71 случай заражения.
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