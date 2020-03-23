Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     23.03.2020 13:34

В Москве изменили схему диагностики коронавируса

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  коронавирус  диагностика 

23 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве изменили схему диагностики коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Теперь тесты на коронавирус не будут направляться в новосибирский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», диагноз «коронавирус» будет ставиться после первой положительной пробы, установленной в одной из федеральных или городских лабораторий.

Всего в Москве зафиксировано 262 случая заболевания коронавирусной инфекцией. За последние сутки установлен 71 случай заражения.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
коронавирус  диагностика 

Возврат к списку

Лента новостей

13:34 Город (Москва и область) В Москве изменили схему диагностики коронавируса

13:16 Власть Власти не обсуждают закрытие Москвы на карантин – Песков

12:36 Город (Москва и область) Собянин сменил начальника Объединения административно-технических инспекций

11:55 Город (Москва и область) В Москве из-за коронавируса отменены публичные слушания по реновации

11:48 Город (Москва и область) Более 120 тысяч москвичей обратились на горячую линию депздрава по поводу коронавируса

Актуальные материалы

10:01 Происшествия В России зарегистрирован еще 71 случай заражения коронавирусом, все - в Москве

09:33 Власть Московские школьники смогут получить продуктовые наборы во время закрытия учебных заведений

09:20 Власть Льготный проезд в транспорте для школьников отменяется на время закрытия учебных заведений

08:24 Общество В Москве от коронавируса вылечились уже девять человек

16:26 Власть Россия приостанавливает авиасообщение с другими странами, кроме нескольких десятков рейсов из Москвы

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru