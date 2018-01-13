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Город     13.01.2018 08:09

В Москве минувшая ночь, на 13 января, стала самой холодной с начала зимы

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Теги:  Москва  погода  воздух  температура 

13 января, Mossovetinfo.ru - По информации сотрудников службы городского метеобюро, температура воздуха в Москве в минувшую ночь, на 13 января, опустилась до -8,7 °C.
«Ночь с 12 на 13 января стала самой холодной в Москве с начала зимы», - сообщили в городском метеобюро. По данным работников службы, температура воздуха в Москве опустилась до -8,7 °C.

«Таким образом, 13 января стало самым холодным днём нынешней календарной зимы. Прежний
26 декабря, когда температура опускалась до -7,4 °C.

Самая низкая температура в столице минувшей была зафиксирована на базовой метеостанции на ВДНХ.

Напомним, что неделю назад, по прогнозу центра Фобос, ожидалось, что на Старый Новый год в Москве и регионе «ударят» 15-градусные морозы. 

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Карта места

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Теги: 
Москва  погода  воздух  температура 

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