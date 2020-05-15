Другие материалы
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Город (Москва и область)
15.05.2020, 16:54
В Москве могут возобновить работу каршеринга
15 мая. Mossovetinfo.ru – Правительство Москвы и Роспотребнадзор обсуждают возможность возобновить в столице работу каршеринга, сообщил журналистам заммэра Москвы, глава департамента транспорта ст...
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Город (Москва и область)
15.05.2020, 12:43
ЦППК продлила действие абонементов из-за коронавируса
15 мая. Mossovetinfo.ru – Центральная пригородная пассажирская компания объявила о продлении абонементов, срок действия которых полностью или частично охватывает период режима самоизоляции с 30 мар...
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Город (Москва и область)
15.05.2020, 11:10
Московские магазины могут обязать контролировать наличие масок и перчаток у покупателей
15 мая. Mossovetinfo.ru – Магазины Москвы могут обязать контролировать наличие у покупателей масок и перчаток и не пускать покупателей без средств индивидуальной защиты, сообщает ТАСС со ссылкой на...