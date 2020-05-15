15 мая. Mossovetinfo.ru – Правительство Москвы и Роспотребнадзор обсуждают возможность возобновить в столице работу каршеринга, сообщил журналистам заммэра Москвы, глава департамента транспорта столицы Максим Ликсутов.



Работу каршеринга могут разрешить, если срок аренды автомобилей будет не менее пяти дней.



«То есть это предложение действует для тех, кто имеет рабочие пропуска», - рассказал Ликсутов.



Для того, чтобы воспользоваться каршеринговым автомобилем, в приложении каршеринга перед началом аренды необходимо будет ввести номер пропуска.



Еще одним условия возобновления работы каршеринга является строгое выполнение санитарно-эпидемиологических рекомендаций Роспотребнадзора. После окончания аренды все автомобили должны будут отправляться на полную дезинфекцию.



Власти Москвы намерены организовать контроль как над проведением дезинфекции автомобилей, так и над соблюдением минимальных сроков аренды.



При этом, Ликсутов опроверг информацию о том, что работа каршеринга может быть возобновлена с 18 мая. Вначале вопрос должен рассмотреть московский Роспотребнадзор, и только после выполнения каршеринговыми компаниями всех требований ведомства, работа сервиса может быть разрешена специальным указом мэра Москвы.



Работа крашеринга в Москве была приостановлена указом мэра Москвы с 13 апреля.