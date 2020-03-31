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Город (Москва и область)     31.03.2020 15:59

В Москве на 50% увеличили подачу тепла в квартиры

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Теги:  МОЭК  теплоснабжение 

31 марта. Mossovetinfo.ru – В связи с резким похолоданием, накрывшим Москву в понедельник, 30 марта, Московская объединенная энергетическая компания на 50% увеличила подачу тепла в городские сети теплоснабжения, сообщается на странице МОЭК в Facebook.

Сообщается, что увеличивать подачу тепла в городские сети МОЭК начала еще в воскресенье, исходя из прогноза погоды. Корректировка производится автоматически, на основании показаний датчиков, которые установлены в тепловых пунктах.

В понедельник, 30 марта, в Москву пришел холодный атмосферный фронт, который привел к понижению температуры воздуха почти на 20 градусов. В результате похолодания и снегопада в Москве установился устойчивый снежный покров.


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Теги: 
МОЭК  теплоснабжение 

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