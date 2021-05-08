8 мая. Mossovetinfo.ru - В Москве на 7 мая проживали 4095 ветеранов-фронтовиков Великой Отечественной войны, сообщил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. По его информации, «вместе с тружениками тыла, - 37 351 человек». Об этом Венедиктов написал в Telegram.На этот же период мая 2014 года, как сообщало, в Москве проживало чуть более 150 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ) "среди них:5283 – инвалиды ВОВ,21864 – участники ВОВ,119635 – труженики тыла".