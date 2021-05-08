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Город (Москва и область)     08.05.2021 14:41

В Москве на 7 мая проживали 4095 ветеранов-фронтовиков Великой Отечественной войны

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Теги:  Москва  Великая Отечественная война  ветераны  численность 

8 мая. Mossovetinfo.ru - В Москве на 7 мая проживали 4095 ветеранов-фронтовиков Великой Отечественной войны, сообщил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. По его информации, «вместе с тружениками тыла, - 37 351 человек». Об этом Венедиктов написал в Telegram.

На этот же период мая 2014 года, как сообщало ИА МОССОВЕТ, в Москве проживало чуть более 150 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ) "среди них:

5283 – инвалиды ВОВ,
21864 – участники ВОВ,
119635 – труженики тыла".

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Карта места

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Теги: 
Москва  Великая Отечественная война  ветераны  численность 

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