23 августа. Mossovetinfo.ru – В Москве на торги выставят три земельных участка под строительство. Об этом сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.
На торги выставят участка в Восточном, Южном и Северном округах выставят на торги
На участке площадью 0,6 гектара в ВАО о адресу: улица Иркутская, владение 17, строение 1 может появиться производственный объект. Его площадь составит 8,85 тысячи квадратных метров.
Еще один производственный объект площадью 21 тысяча квадратных метров может быть построен по адресу: улица Промышленная, владение 6. На торги выставлен участок площадью 1,4 гектара.
В САО может быть построен торгово-бытовой комплекс. Площадь участка, который расположен по адресу: улица Маршала Федоренко, составляет 0,3 гектара. Площадь будущего объекта - 5,4 тысячи квадратных метров.
19:33 Город (Москва и область) В Москве на торги выставят три земельных участка под строительство
18:54 Город (Москва и область) Журнал Time включил парк «Зарядье» в список лучших мест мира
17:27 Город (Москва и область) Собянин предложил создать в Москве «народный каршеринг»
16:44 Город (Москва и область) «Центральный телеграф» выставил на продажу здание в центре Москвы
16:29 Город (Москва и область) Бесплатные автобусы запустят 25 августа на время закрытия участка желтой ветки метро
16:29 Город (Москва и область) Бесплатные автобусы запустят 25 августа на время закрытия участка желтой ветки метро
15:33 Город (Москва и область) Собянин обсудил с экспертами транспортные вопросы
10:35 Город (Москва и область) Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ запускает светотехническое шоу «История Москвы»
16:59 Город (Москва и область) Рыбу из московских водоемов есть нельзя - Кульбачевский
15:59 Город (Москва и область) На станции метро «Беломорская» начался монтаж оборудования и внутренних систем