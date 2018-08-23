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Город (Москва и область)     23.08.2018 19:33

В Москве на торги выставят три земельных участка под строительство

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Теги:  торги  акцион  строительство 

23 августа. Mossovetinfo.ru – В Москве на торги выставят три земельных участка под строительство. Об этом сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

На торги выставят участка в Восточном, Южном и Северном округах выставят на торги

На участке площадью 0,6 гектара в ВАО о адресу: улица Иркутская, владение 17, строение 1 может появиться производственный объект. Его площадь составит 8,85 тысячи квадратных метров.

Еще один производственный объект площадью 21 тысяча квадратных метров может быть построен по адресу: улица Промышленная, владение 6. На торги выставлен участок площадью 1,4 гектара.

В САО может быть построен торгово-бытовой комплекс. Площадь участка, который расположен по адресу: улица Маршала Федоренко, составляет 0,3 гектара. Площадь будущего объекта - 5,4 тысячи квадратных метров.


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Теги: 
торги  акцион  строительство 

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