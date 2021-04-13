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Город (Москва и область)     13.04.2021 12:11

В Москве началась вакцинация от коронавируса на дому

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Теги:  вакцинация  коронавирус  COVID-19  маломобильные 

13 апреля. Mossovetinfo.ru — В Москве появилась возможность сделать прививку от коронавируса на дому, сообщила журналистам заммэра Москвы Анастасия Ракова.

По словам Раковой, в первую очередь, возможность вакцинироваться на дому получат маломобильные граждане, находящиеся на надомном социальном обслуживании. Таких в Москве насчитывается около 120 тысяч.

Для проведения вакцинации на дому сформировано 66 медицинских бригад из врачей и медсестер городских поликлиник. Бригады сформированы во всех городских округах.

Подавать заявку на вакцинацию не нужно, всю информацию о маломобильных гражданах медикам передадут органы соцзащиты. Врачи сами позвонят гражданам и, если человек захочет вакцинироваться, придут в оговоренное время и сделают прививку.

Ранее сообщалось, что прививку от коронавируса в Москве можно сделать во всех флагманских центрах госуслуг «Мои документы». Кроме того, вакцинацию проводят в прививочных пунктах на базе 100 городских поликлиник. Помимо этого, выездные бригады вакцинации работают в крупных торговых центрах города.

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Теги: 
вакцинация  коронавирус  COVID-19  маломобильные 

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