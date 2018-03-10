10 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве начали строить уникальный мост. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил мэр столицы Сергей Собянин.



«Инвестор проекта развития бывшей территории завода "Серп и молот" приступил к строительству уникального моста», - написал Собянин.



Мост пройдет прямо над парком «Зеленая река» и будет предназначен для движения автомобилей, велосипедов и пешеходов. Он будет состоять из двух независимых пролетов.