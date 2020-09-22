22 сентября. Mossovetinfo.ru - Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) в прошедшие выходные начала подачу тепла на социальные объекты города - в детские сады, школы, больницы, сообщается на официальном сайте МОЭК.
Тепло на объекты подается при наличии заявки и технической возможности. Отмечается, что подача тепла на социальные объекты Москвы обычно начинается раньше начала официального отопительного сезона. В жилых домах отопление включают после того, как соответствующее решение принимает Правительством Москвы.
По регламенту отопление в Москве включают тогда, когда среднесуточная температура воздуха на протяжении 5 дней не превышает 8 градусов тепла. Однако ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в этом году отопление в Москве могут включить раньше того, как установится такая температура.
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