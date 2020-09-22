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Город (Москва и область)     22.09.2020 12:32

В Москве начали включать отопление на социальных объектах

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Теги:  МОЭК  отопление  социальные объекты 

22 сентября. Mossovetinfo.ru - Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) в прошедшие выходные начала подачу тепла на социальные объекты города - в детские сады, школы, больницы, сообщается на официальном сайте МОЭК.

Тепло на объекты подается при наличии заявки и технической возможности. Отмечается, что подача тепла на социальные объекты Москвы обычно начинается раньше начала официального отопительного сезона. В жилых домах отопление включают после того, как соответствующее решение принимает Правительством Москвы.

По регламенту отопление в Москве включают тогда, когда среднесуточная температура воздуха на протяжении 5 дней не превышает 8 градусов тепла. Однако ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в этом году отопление в Москве могут включить раньше того, как установится такая температура.


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Теги: 
МОЭК  отопление  социальные объекты 

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