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Город (Москва и область)     13.04.2020 08:15

В Москве начали выдавать цифровые пропуска

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Теги:  цифровые пропуска  оформление  коронавирус 

13 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве с понедельника, 13 апреля начали оформлять цифровые пропуска, которые станут обязательными для поездок по городу с 15 апреля.

Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, пропуска будут необходимы для поездок на личном и общественном транспорте. ходить пешком можно без оформления пропусков.

Оформить цифровой пропуск можно на портале mos.ru, с помощью смс или телефонного звонка.

Цифровые пропуска. Ответы на вопросы


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Теги: 
цифровые пропуска  оформление  коронавирус 

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