13 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве с понедельника, 13 апреля начали оформлять цифровые пропуска, которые станут обязательными для поездок по городу с 15 апреля.



Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, пропуска будут необходимы для поездок на личном и общественном транспорте. ходить пешком можно без оформления пропусков.



Оформить цифровой пропуск можно на портале mos.ru, с помощью смс или телефонного звонка.



Цифровые пропуска. Ответы на вопросы