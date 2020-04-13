13 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве с понедельника, 13 апреля начали оформлять цифровые пропуска, которые станут обязательными для поездок по городу с 15 апреля.
Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, пропуска будут необходимы для поездок на личном и общественном транспорте. ходить пешком можно без оформления пропусков.
Оформить цифровой пропуск можно на портале mos.ru, с помощью смс или телефонного звонка.
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