7 февраля. Mossovetinfo.ru – В Москве начался прием заявок на конкурс детских рисунков «Наследие моего района», сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Конкурс пройдет в рамках Дней исторического и культурного наследия. Принять участие в нем могут все желающие школьники Москвы в возрасте от 7 до 15 лет.
«Этот конкурс — замечательная возможность увидеть свой район с другого ракурса, с более интересного и необычного, а главное — понять, в чем заключается уникальность места, где ты живешь. Проходя каждый день одной и той же дорогой, многие перестают замечать окружающую красоту. У детей есть способность видеть то, на что взрослые даже не обращают внимания», - рассказала Сергунина.
Заммэра также заявила, что целью конкурса является знакомство школьников с историческим наследием города.
Сергунина отметила, что в этом году рамки конкурса решено расширить. Если в прошлом году, в нем принимали участие ученики столичных школ искусств, то теперь принять участие в конкурсе могут все желающие.
Конкурс будет проходить в двух категориях («Профессионалы» и «Любители»), и в двух возрастных группах: с 7 до 11 лет и с 12 до 15 лет. Выбирать победителей будет жюри, состав которого объявят в марте. Подать заявки на конкурс можно до 15 марта.
Победителей конкурса ждут экскурсии, памятные призы и грамоты, а лучшие работы будут выставлены в одном из московских музеев.
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