27 октября. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы не будут закрывать бары и ночные клубы столицы в ночное время, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря мэра столицы Гульнару Пенькову.



По словам Пеньковой, введенной в Москве системы чекинов в работающих ночью заведениях достаточно для оперативного контроля и эпидемиологического расследования в случае заболевания кого-то из посетителей ночных заведений. Поэтому власти Москвы не видят необходимости в закрытии баров и клубов в ночное время.



Ранее Роспотребнадзор рекомендовал региональным властям запретить барам, ресторанам и ночным клубам запретить работать с 23:00 до 06:00.