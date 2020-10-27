27 октября. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы не будут закрывать бары и ночные клубы столицы в ночное время, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря мэра столицы Гульнару Пенькову.
По словам Пеньковой, введенной в Москве системы чекинов в работающих ночью заведениях достаточно для оперативного контроля и эпидемиологического расследования в случае заболевания кого-то из посетителей ночных заведений. Поэтому власти Москвы не видят необходимости в закрытии баров и клубов в ночное время.
Ранее Роспотребнадзор рекомендовал региональным властям запретить барам, ресторанам и ночным клубам запретить работать с 23:00 до 06:00.
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