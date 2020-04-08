8 апреля. Mossovetinfo.ru – Несмотря на распространение коронавируса в Москве нельяз останавливать строительство метро, дорог, жилья и крупные проекты благоустройства, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем персональном блоге.
По словам Собянина, если подобные проекты остановить, то запустить их потом будет очень сложно.
Мэр Москвы отметил, что строительство дает городу самый большой мультипликативный эффект через рабочие места в производстве стройматериалов и комплектующих.
Кроме того, нельзя пускать под нож бюджетные инвестиции, которые являются залогом уменьшения потерь и быстрого выхода из кризиса, а также гарантией возобновления роста экономики в будущем.
В то же время Собянин отметил, что при продолжении работы в условиях распространения коронавируса, все технологические процессы должны подчиняться строгим требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности.
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